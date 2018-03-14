Розенблат через суд намагається з'ясувати, чи є "агент Катерина" працівником НАБУ
Про це повідомляє сайт Судової влади України.
"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НАБУ з приводу не надання відповіді на запит НАЗК щодо підтвердження або спростування факту належності Сивокінь Катерини (Сікорської Катерини) до працівників Національного антикорупційного бюро", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Розенблат просить зобов’язати НАБУ надати відповідь на даний запит.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.
Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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