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Розенблат через суд намагається з'ясувати, чи є "агент Катерина" працівником НАБУ

Розенблат просить зобов’язати НАБУ надати відповідь на даний запит
Окружний адміністративний суд Києва отримав позов від народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України.
Розенблат через суд намагається з Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НАБУ з приводу не надання  відповіді на запит НАЗК щодо підтвердження або спростування факту належності Сивокінь Катерини (Сікорської Катерини) до працівників Національного антикорупційного бюро", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Розенблат просить зобов’язати НАБУ надати відповідь на даний запит.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.  

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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14 03 2018 22:22
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