Розенко розповів, кому насамперед підвищать пенсію

Чорнобильці та люди з великим трудовим стажем, але малою зарплатою, будуть першими у "черзі" на підвищення пенсії.

"Найбільш гостре сьогодні питання для чорнобильців, і треба врахувати одну з головних проблем пенсійної реформи, що дуже малу надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але малою заробітною платою.

Ми працюємо і президент звертався до уряду, і глава уряду це обіцяв, що все-таки питання великого строкового стажу і маленької зарплати має бути перераховане", - заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі "5 каналу".

"І я знаю, що Мінсоцполітики зараз готує відповідні розрахунки і пропозиції і, на мій погляд, це питання дуже болісне. Але не наша влада винна в тому, що люди тоді отримували мінімальну зарплату.

Але ми не можемо пройти повз цю проблему і все-таки треба це питання врахувати і зробити для цих людей якусь окрему програму", - додав він.

Все залежить від ресурсу, зазначив Розенко.

"Якщо це більший ресурс - буде один варіант, якщо менший - то інший" - сказав віце-прем'єр.

На запитання ведучого, чи з'явиться все-таки додатковий ресурс на підняття пенсій, Розенко відповів: "Думаю, що так. Ми бачимо позитивну динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Ми отримали 3 млрд додатково у Пенсійний фонд, порівняно з тим, що планували.

Також буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4 200 грн. Все-таки це дасть ще додатковий ресурс у Пенсійний фонд України.

І от, акумулювавши всі ці ресурси, я сподіваюся, що наприкінці року ми будемо мати достатньо грошових надходжень до Пенсійного фонду України, щоб без інфляції, без збільшення дефіциту в Пенсійному фонді все-таки зробити якісь додаткові пенсійні програми".

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.