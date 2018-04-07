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Рубана включили в списки на обмін від так званої "ДНР", - адвокат

Захист Рубана заявив, що вже запропоновані конкретні прізвища для обміну
Екс-глава центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, підозрюваного в підготовці теракту, включений у списки на обмін заручниками від так званої сепаратистської організації "ДНР".
Рубана включили в списки на обмін від так званої "ДНР", - адвокат Фото: afp.com

Про це повідомив його адвокат Рубана Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook

"Володимир Рубан в списку на обмін від "ДНР". Більше того, запропоновані конкретні прізвища для обміну. Українська сторона не висловила зацікавленості у запропонованій формулі, імовірно, з міркувань особистого піару деяких високопоставлених політиків на ділі Савченко-Рубан", - написав захисник. 

Раніше Рибін повідомив про те, що Рубан сам просив включити його списки на обмін з боку окупантів. Своє прохання він передав через адвоката "омбудсмена" проросійських бойовиків Дарині Морозовій.

Нагадаємо, Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року поблизу лінії розмежування на Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Майорськ". За даними СБУ, в машині, якою керував Рубан, були артилерійські міни, гранати, протитанкові гранатомети та інша зброя, що хотіли застосувати для терактів у Києві. Уранці 9 березня Шевченківський суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці без права на заставу.

Рубану інкримінують порушення статей Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю і підготовку терактів. У тексті підозри йдеться, що Рубан готував замах на президента, голів МВС та РНБО.

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04 07 2018 19:17
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