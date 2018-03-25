НОВИНИУ планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair може літати в шість українських міст
Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, ДніпроRyanair
"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - написав міністр, коментуючи підписання договорів між ірландським лоукостером і аеропортами Бориспіль і Львів, інформує ЦТС.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.
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25 03 2018 17:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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