Ryanair може літати в шість українських міст Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, ДніпроRyanair

У планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.

"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - написав міністр, коментуючи підписання договорів між ірландським лоукостером і аеропортами Бориспіль і Львів, інформує ЦТС. Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня. Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.



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