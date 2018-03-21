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Гройсман анонсував договір з Ryanair до кінця тижня

За словами Гройсмана, "Бориспіль" вже завершив переговори з авіаперевізником
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що підписання договору аеропорту "Бориспіль" з ірландським лоукостером Ryanair очікується до кінця тижня.
Гройсман анонсував договір з Ryanair до кінця тижня Фото: EPA

"Очікуємо, що до кінця тижня угоду "Борисполя" з Ryanair буде підписано", - сказав глава уряду.

За його словами, "Бориспіль" вже завершив переговори з авіаперевізником.

 

Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.

У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.

 
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21 03 2018 14:15
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