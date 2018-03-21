Гройсман анонсував договір з Ryanair до кінця тижня
"Очікуємо, що до кінця тижня угоду "Борисполя" з Ryanair буде підписано", - сказав глава уряду.
За його словами, "Бориспіль" вже завершив переговори з авіаперевізником.
У нас є гарна новина. Аеропорт "Бориспіль", офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили перемовини з Ryanair. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з #Ryanair буде підписано. pic.twitter.com/gkD2k3Y0fL— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.
У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.
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