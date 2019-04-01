CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДві європейських бюджетних авіакомпанії Ryanair та Wizzair можуть почати літати з Одеси вже влітку 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair та Wizzair можуть почати літати до Одеси з літа 2019-го, - Омелян
У місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, для заходження цих лоукостерів до Одеси - у місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі.
"Ми докладемо всіх зусиль, щоб в середині цього року всі роботи з будівництва злітної смуги в аеропорту "Одеса" були завершені. Реалістично до кінця року здати в експлуатацію повністю об'єкт - і злітну смугу, і нові руліжні смуги, які необхідні для функціонування нового терміналу", - сказав міністр.
Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.
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04 01 2019 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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