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Ryanair та Wizzair можуть почати літати до Одеси з літа 2019-го, - Омелян

У місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі
Дві європейських бюджетних авіакомпанії Ryanair та Wizzair можуть почати літати з Одеси вже влітку 2019 року.
Ryanair та Wizzair можуть почати літати до Одеси з літа 2019-го, - Омелян Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, для заходження цих лоукостерів до Одеси - у місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб в середині цього року всі роботи з будівництва злітної смуги в аеропорту "Одеса" були завершені. Реалістично до кінця року здати в експлуатацію повністю об'єкт - і злітну смугу, і нові руліжні смуги, які необхідні для функціонування нового терміналу", - сказав міністр.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

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04 01 2019 23:21
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