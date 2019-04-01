Ryanair та Wizzair можуть почати літати до Одеси з літа 2019-го, - Омелян

У місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі

Дві європейських бюджетних авіакомпанії Ryanair та Wizzair можуть почати літати з Одеси вже влітку 2019 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, для заходження цих лоукостерів до Одеси - у місті потрібно закінчити ремонтні роботи на летовищі.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб в середині цього року всі роботи з будівництва злітної смуги в аеропорту "Одеса" були завершені. Реалістично до кінця року здати в експлуатацію повністю об'єкт - і злітну смугу, і нові руліжні смуги, які необхідні для функціонування нового терміналу", - сказав міністр.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.