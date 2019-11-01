Рятувальники оприлюднили фото туриста, якого врятували після чотирьох днів у Карпатах
Рятувальники оприлюднили фото туриста, якого врятували після чотирьох днів у горах.
"Він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір’я Карпат. Зараз чоловік дякує своїм рятівникам та обіцяє, що приїде у Карпати обов’язково ще. Але вже для того, аби відвідати хатинку, яка прихистила його, врятувавши від смерті. Киянин планує привезти туди багато різного краму, який стане у пригоді іншим туристам", - написала прес-служба Закарпатського управління ДСНС.
"У нього загальне переохолодження організму та обмороження кінцівок", - пояснила для BBC речниця Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир.
Нагадаємо, що 6 січня в Карпатах на території Закарпатської області зникли три лижники. Одного з них знайдено мертвим. О 13:30 7 січня один зі зниклих туристів - житель Києва 1984 року народження - вийшов на зв'язок. О 15:40 рятувальники знайшли чоловіка в задовільному стані біля підніжжя гори Стій з боку Свалявського району.
Вперше з моменту зникнення Ігор Грищенко вийшов на зв'язок близько 15:00 9 січня. Він подзвонив своєму другові і повідомив, що перебуває біля невідомої йому річки і дуже замерз. Дзвінок вдалося відстежити, і рятувальники відразу вирушили на порятунок лижника.
Згодом Ігор Грищенко зміг знову вийти на зв'язок. Він ще раз подзвонив рятувальникам і товаришеві та повідомив, що перебуває в будиночку лісникa біля невеликої річки нa Боржaвському хребті.
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