Рятувальники оприлюднили фото туриста, якого врятували після чотирьох днів у Карпатах

У нього загальне переохолодження організму та обмороження кінцівок

Врятований після чотирьох діб у снігах Карпат турист сильно замерз, але був у свідомості, міг сам пересуватися та дякував рятувальникам. Зараз він у обласній лікарні в Ужгороді.

Рятувальники оприлюднили фото туриста, якого врятували після чотирьох днів у горах.

"Він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір’я Карпат. Зараз чоловік дякує своїм рятівникам та обіцяє, що приїде у Карпати обов’язково ще. Але вже для того, аби відвідати хатинку, яка прихистила його, врятувавши від смерті. Киянин планує привезти туди багато різного краму, який стане у пригоді іншим туристам", - написала прес-служба Закарпатського управління ДСНС.

"У нього загальне переохолодження організму та обмороження кінцівок", - пояснила для BBC речниця Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир.

Нагадаємо, що 6 січня в Карпатах на території Закарпатської області зникли три лижники. Одного з них знайдено мертвим. О 13:30 7 січня один зі зниклих туристів - житель Києва 1984 року народження - вийшов на зв'язок. О 15:40 рятувальники знайшли чоловіка в задовільному стані біля підніжжя гори Стій з боку Свалявського району.

Вперше з моменту зникнення Ігор Грищенко вийшов на зв'язок близько 15:00 9 січня. Він подзвонив своєму другові і повідомив, що перебуває біля невідомої йому річки і дуже замерз. Дзвінок вдалося відстежити, і рятувальники відразу вирушили на порятунок лижника.

Згодом Ігор Грищенко зміг знову вийти на зв'язок. Він ще раз подзвонив рятувальникам і товаришеві та повідомив, що перебуває в будиночку лісникa біля невеликої річки нa Боржaвському хребті.