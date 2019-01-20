Рятувальники знайшли в Карпатах двох зниклих туристів, один з них загинув

Увечері 19 січня в Карпатах заблукали двоє туристів. У ніч на 20 січня рятувальники їх знайшли - один з них був мертвий.

"19 січня о 23:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Коростів Сколівського району на горі Парашка заблукали двоє туристів. Незважаючи на темну пору доби та складні погодні умови до місця виклику негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи", - йдеться у повідомленні на сайті ДержНС Львівської області.

О 3:10 рятувальники знайшли загублених туристів біля підніжжя гори Парашка.

Один з них - чоловік 1987 року народження - загинув. Другий - 1996 року народження - з обмороженням двох стіп доставлений в Сколівську центральну районну лікарню.

До пошукових робіт залучили 10 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що 6 січня в Карпатах на території Закарпатської області зникли три лижники. Одного з них знайдено мертвим. О 13:30 7 січня один зі зниклих туристів - житель Києва 1984 року народження - вийшов на зв'язок. О 15:40 рятувальники знайшли чоловіка в задовільному стані біля підніжжя гори Стій з боку Свалявського району.

Вперше з моменту зникнення Ігор Грищенко вийшов на зв'язок близько 15:00 9 січня. Він подзвонив своєму другові і повідомив, що перебуває біля невідомої йому річки і дуже замерз. Дзвінок вдалося відстежити, і рятувальники відразу вирушили на порятунок лижника.

Згодом Ігор Грищенко зміг знову вийти на зв'язок. Він ще раз подзвонив рятувальникам і товаришеві та повідомив, що перебуває в будиночку лісникa біля невеликої річки нa Боржaвському хребті.