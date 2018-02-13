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Саакашвілі попросив підтримки у Євросоюзу і Меркель

Якщо ЄС і зокрема Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна прийде до краху, оголосив політик
Лідер партії Рух нових сил Міхеіл Саакашвілі просить підтримки у Євросоюзу і канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Саакашвілі попросив підтримки у Євросоюзу і Меркель Фото: EPA/UPG

Про це пише газета Bild.

"У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку до Польщі. За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", - розповів Саакашвілі газеті.

Якщо ЄС і зокрема Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна прийде до краху, оголосив політик.

"Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися від мене, бо я викриваю корупцію", - сказав Саакашвілі.

Він оголосив, що повернеться до України законним способом і додав, що вже "оголошені масові демонстрації".

"Ми виграємо цю битву", - запевнив політик.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.

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