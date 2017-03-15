Садовому можуть вручити підозру і відсторонити з посади, - Луценко

Раніше Садовий заявляв, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину, однак не уточнив, у якій справі

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що мера Львова Андрія Садового можуть відсторонити від посади у випадку, ящо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Львівської міськради, насамперед міського голови Андрія Садового.

За словами Луценка, два тижні тому у Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на сміттєзвалищі "Збиранка" біля Грибовичів не було.

"Всі розмови про те, що якісь спеціальні диверсанти із конкуруючих політичних партій підпалили сміттєзвалище експертиза не підтвердила. Це було самозагоряння через недотримання технологій", - сказав він.

"Відтак стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради, які призвели до такого становища. По-старому це – халатність. Але все обтяжується тим, що ми маємо трьох загиблих. Сім’ї в праві спитати, хто зі службових осіб Львівської міськради за це відповідає", - додав він.

"Саме зараз досудове слідство обласної прокуратури встановлює цього "Хто?". Я не можу виключати, що ним може бути і міський голова, і його заступники, і інші посадові особи", – сказав Луценко.

На уточнення про те, чи є у цій справі політичний підтекст, як про це заявляє Андрій Садовий, Луценко відповів: "Мені здається, що проблема зі сміттям виникає не від того, що мер в опозиції чи коаліції. Сміття просто треба утилізовувати, цим треба займатися. Андрій Іванович не перший термін на посаді і навіть не другий".

Раніше Садовий заявляв, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину, однак не уточнив, у якій справі.

14 березня був оприлюднений темник Адміністрації президента, в якому нардепам БПП пропонують публічно критикувати позицію Садового щодо акцій із блокування торгівлі з окупованими територіями.

Нагадаємо, що 29 травня, о 05:07 стало відомо про пожежу території сміттєзвалища КМП "Збиранка" у с. Великі Грибовичі Жовківського району, що в безпосередній близькості до Львова.

Під завалами опинилось четверо людей, одного з яких так і не знайшли. 31 травня рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Через інцидент місцева сільрада повністю закрила Грибовицьке сміттєзвалище з 1 червня.

7 червня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знову сталося займання сміття. Через небезпеку сходження нової лавини, внаслідок утворення великої тріщини, пожежу почали гасити за допомогою авіації.

Як повідомляв iPress.ua, міський голова Львова Андрій Садовий вважає причиною пожежі, що спричинив зсуви і загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі, став підпал.