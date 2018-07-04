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Санчес знову став кандидатом на посаду глави уряду Каталонії

Його кандидатуру запропонував спікер каталонського парламенту Роже Торрент
Каталонського політика Жорді Санчеса, який вже майже півроку перебуває під арештом, вдруге висунули кандидатом на посаду керівника адміністрації Каталонії.
Санчес знову став кандидатом на посаду глави уряду Каталонії Фото: tass.ru

Його кандидатуру в суботу, 7 квітня, запропонував спікер каталонського парламенту Роже Торрент. Вперше Торрент вносив кандидатуру Санчеса на посаду глави уряду Каталонії на початку березня цього року.

На своїй сторінці у Twitter Торрент назвав Санчеса політиком, який має "найбільшу підтримку" та "всі політичні права" на цей пост.

"Після завершення консультацій з усіма парламентськими групами, пропоную депутата Жорді Санчеса кандидатом на затвердження головою уряду. У нього найбільша підтримка і є всі політичні права", – написав Торрент.

Цього разу на кандидатурі Санчеса зійшлися представники партій, які мають більшість в регіональному парламенті, після двох днів консультацій. Утім, голова каталонського парламенту не назвав жодної дати проведення дебатів та голосування з обрання Санчеса на пост очільника адміністрації Каталонії.

53-річний екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес перебуває за ґратами в Мадриді, пише DW. Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки його звинувачують у заколоті, організації повстання та розтраті державних коштів. У березні іспанські судді відхилили клопотання про звільнення Санчеса. Попри це каталонська влада сподівається на успішний розгляд другого клопотання, насамперед через нинішню ситуацію з колишнім прем'єр-міністром Каталонії Карлесом Пучдемоном.

1 березня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз перебуває у Берліні, відмовився від посади голови уряду. Тоді замість себе він запропонував кандидатуру Санчеса, який на виборах до парламенту регіону був другим номером у списку партії Пучдемона "Разом за Каталонію".

Нагадаємо, 6 квітня екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон вийшов на свободу із тюрми у німецькому Ноймюнстері після того, як за нього внесли 75 тисяч євро застави.

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07 04 2018 19:40
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