Санчес знову став кандидатом на посаду глави уряду Каталонії

Каталонського політика Жорді Санчеса, який вже майже півроку перебуває під арештом, вдруге висунули кандидатом на посаду керівника адміністрації Каталонії.

Його кандидатуру в суботу, 7 квітня, запропонував спікер каталонського парламенту Роже Торрент. Вперше Торрент вносив кандидатуру Санчеса на посаду глави уряду Каталонії на початку березня цього року.

На своїй сторінці у Twitter Торрент назвав Санчеса політиком, який має "найбільшу підтримку" та "всі політичні права" на цей пост.

"Після завершення консультацій з усіма парламентськими групами, пропоную депутата Жорді Санчеса кандидатом на затвердження головою уряду. У нього найбільша підтримка і є всі політичні права", – написав Торрент.

Цього разу на кандидатурі Санчеса зійшлися представники партій, які мають більшість в регіональному парламенті, після двох днів консультацій. Утім, голова каталонського парламенту не назвав жодної дати проведення дебатів та голосування з обрання Санчеса на пост очільника адміністрації Каталонії.

53-річний екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес перебуває за ґратами в Мадриді, пише DW. Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки його звинувачують у заколоті, організації повстання та розтраті державних коштів. У березні іспанські судді відхилили клопотання про звільнення Санчеса. Попри це каталонська влада сподівається на успішний розгляд другого клопотання, насамперед через нинішню ситуацію з колишнім прем'єр-міністром Каталонії Карлесом Пучдемоном.

1 березня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який зараз перебуває у Берліні, відмовився від посади голови уряду. Тоді замість себе він запропонував кандидатуру Санчеса, який на виборах до парламенту регіону був другим номером у списку партії Пучдемона "Разом за Каталонію".

Нагадаємо, 6 квітня екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон вийшов на свободу із тюрми у німецькому Ноймюнстері після того, як за нього внесли 75 тисяч євро застави.