САП запросить для Труханова 50 млн грн застави

Прокуратура проситиме суд узяти під варту затриманого 14 лютого міського голову Одеси Геннадія Труханова з альтернативою виходу під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Про це повідомив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, пише "Громадське".

"Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 50 млн грн для одеського міського голови, 30 млн - для його заступника і 10 млн кожному з інших учасників зазначеної схеми", - сказав він.

За його словами, у справі Труханова фігурують загалом 8 осіб.

Холодницький обіцяє завершити розслідування у справі Труханова за 3-4 місяці.

Труханова затримали сьогодні в аеропорту "Бориспіль". Також було затримано його заступника Павла Вугельмана.

Труханов, якого підозрюють у великій розтраті коштів, пообіцяв не ховатися від слідства.

Нагадаємо, що Труханова підозрюють за ч.5 ст.191 (крадіжка) у справі "Краяну". Восени 2016 року мерія Одеси купила будівлю заводу "Краян" за 185 млн гривень у приватної структури, яка на початку того самого року придбала його на ліквідаційному аукціоні лише за 11,5 млн гривень. Отримані гроші продавець намагався переказати на рахунок фіктивної компанії, але угоду вдалося заблокувати, і зараз вони перебувають під арештом.

Разом з Трухановим підозрюють ще кількох людей, у тому числі віце-мера Павла Вугельмана.