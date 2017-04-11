Саудівська Аравія збила балістичну ракету біля столичного аеропорту
Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.
Інцидент не торкнувся трафіку міжнародного аеропорту "Король Халід", який знаходиться за 35 км на північ від Ер-Ріяда.
Зазначено, що внаслідок події ніхто не постраждав і шкоди завдано не було.
Кореспондент телеканалу розповів, що ракета була невеликих розмірів. За інформацією видання, вона була запущена з боку Ємену.
На початку жовтня повідомлялося, що з території Ємену була запущена балістична ракета Qaher-2 у бік Саудівської Аравії. За даними іранського телебачення, її метою був регіон Джизан на південному заході країни.
Нагадаємо, конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.
У липні в Ємені в результаті авіаудару загинули щонайменше 20 мирних жителів.
На початку листопада внаслідок удару з повітря літаків коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені загинуло більше 20 людей.
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