Саудівська Аравія збила балістичну ракету біля столичного аеропорту

Система протиракетної оборони Саудівської Аравії збила балістичну ракету біля своєї столиці – міста Ер-Ріяд.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

Інцидент не торкнувся трафіку міжнародного аеропорту "Король Халід", який знаходиться за 35 км на північ від Ер-Ріяда.

Зазначено, що внаслідок події ніхто не постраждав і шкоди завдано не було.

Кореспондент телеканалу розповів, що ракета була невеликих розмірів. За інформацією видання, вона була запущена з боку Ємену.

На початку жовтня повідомлялося, що з території Ємену була запущена балістична ракета Qaher-2 у бік Саудівської Аравії. За даними іранського телебачення, її метою був регіон Джизан на південному заході країни.

Нагадаємо, конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.

У липні в Ємені в результаті авіаудару загинули щонайменше 20 мирних жителів.

На початку листопада внаслідок удару з повітря літаків коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені загинуло більше 20 людей.