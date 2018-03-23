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Савченко подаватиме апеляцію на арешт

За словами адвоката, "з Надією розправились за ту позицію, яку вона зайняла"
Народний депутат Надія Савченко подаватиме апеляцію на рішення суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Савченко подаватиме апеляцію на арешт Фото:antikor.com

Про це заявив її адвокат Віктор Чевгуз після судового засідання, повідомляє "Укрінформ".

"Звичайно, що вона напише коротку апеляцію", - сказав Чевгуз.

Він зазначив, що зробив юридичне обгрунтування про те, що рішення суду не відповідає ані матеріалам справи, ані об'єктивній дійсності.

"Ви помітили, що суддя погодився з нами в тому, що вона затримана була незаконно... Але він погодився з прокурором, що доведена вина і ризики обгрунтовані. Тому він її звільнив з-під варти і взяв під варту. Двома реченнями", - сказав адвокат Савченко. 

За його словами, "з Надією розправились за ту позицію, яку вона зайняла".

Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

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23 03 2018 20:54
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