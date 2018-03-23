Савченко подаватиме апеляцію на арешт
Про це заявив її адвокат Віктор Чевгуз після судового засідання, повідомляє "Укрінформ".
"Звичайно, що вона напише коротку апеляцію", - сказав Чевгуз.
Він зазначив, що зробив юридичне обгрунтування про те, що рішення суду не відповідає ані матеріалам справи, ані об'єктивній дійсності.
"Ви помітили, що суддя погодився з нами в тому, що вона затримана була незаконно... Але він погодився з прокурором, що доведена вина і ризики обгрунтовані. Тому він її звільнив з-під варти і взяв під варту. Двома реченнями", - сказав адвокат Савченко.
За його словами, "з Надією розправились за ту позицію, яку вона зайняла".
Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.
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