Савченко заявила про часткову втрату зору і слуху

Сьогодні суд мав розглянути клопотання про продовження їй запобіжного заходу, однак Савченко не прийшла через стан здоров'я

Арештована нардеп Надія Савченко припинила сухе голодування і заявила про часткову втрату слуху і зору.

Суддя зачитав заяву Савченко, яку вона подала в суд. Суд мав розглянути клопотання про продовження їй запобіжного заходу, однак Савченко не доставили на засідання через погіршення здоров'я.

"Сьогодні у мене перший день виходу з сухе голодування тривалістю 7 діб. Фізично я не можу брати участь в засіданні суду за часткової втрати зору та слуху", - оголосив суддя Шевченківського районного суду Києва, інформують "Українські Новини".

Він також додав, що Савченко важко ходити через запаморочення.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, суд переніс на 17 грудня засідання у справі Надії Савченко черех її погане самопочуття. Зазначимо, що запобіжний захід Надії Савченко діє до 24 грудня.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. 23 березня Надію Савченко взяли під варту без можливості застави. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.