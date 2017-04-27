Сбербанк оскаржив заборону використання своєї назви в Україні Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу

Дочірній банк Сбербанку Росії подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва від 18 квітня про заборону використовувати торговельну марку "Сбербанк" в Україні в суперечці з державним Ощадбанком

Фото:112.ua

Про це повідомили у прес-центрі українського Сбербанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна". Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу в передбачений законодавством термін, тому рішення суду першої інстанції не набрало чинності. Зазначимо, що рішенням Господарського суду визнано недійсними 10 торгових марок Сбербанку. Його позбавили доменного імені sberbank.ua і заборонили використовувати торгову марку "Сбербанк". 7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку. Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

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