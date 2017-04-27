БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДочірній банк Сбербанку Росії подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва від 18 квітня про заборону використовувати торговельну марку "Сбербанк" в Україні в суперечці з державним ОщадбанкомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сбербанк оскаржив заборону використання своєї назви в Україні
Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу
Фото:112.ua
Про це повідомили у прес-центрі українського Сбербанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу в передбачений законодавством термін, тому рішення суду першої інстанції не набрало чинності.
Зазначимо, що рішенням Господарського суду визнано недійсними 10 торгових марок Сбербанку. Його позбавили доменного імені sberbank.ua і заборонили використовувати торгову марку "Сбербанк".
7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.
Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
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