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Сбербанк оскаржив заборону використання своєї назви в Україні

Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу
Дочірній банк Сбербанку Росії подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва від 18 квітня про заборону використовувати торговельну марку "Сбербанк" в Україні в суперечці з державним Ощадбанком
Сбербанк оскаржив заборону використання своєї назви в Україні Фото:112.ua

Про це повідомили у прес-центрі українського Сбербанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу в передбачений законодавством термін, тому рішення суду першої інстанції не набрало чинності.

Зазначимо, що рішенням Господарського суду визнано недійсними 10 торгових марок Сбербанку. Його позбавили доменного імені sberbank.ua і заборонили використовувати торгову марку "Сбербанк".

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

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27 04 2017 22:36
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