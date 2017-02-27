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СБУ має вивчити всі обставини провокаційної діяльності Савченко, - "Народний фронт"

У "Народному фронті" заявили, що вся діяльність Савченко спрямована на легалізацію бойовиків як переговорної сторони з тим, щоб продемонструвати світові начебто в Україні відбувається громадянський конфлікт, а не зовнішня агресія з боку РФ
Поїздки Надії Савченко до окупантів, під час яких вона, на відміну від ОБСЄ, отримує ексклюзивні допуски у режимні зони бойовиків, а також численні заяви у руслі московської пропаганди – все це дає підстави вважати, що Савченко є глибоко інтегрованим в українську політику російським агентом.
СБУ має вивчити всі обставини провокаційної діяльності Савченко, - "Народний фронт" Фото:twitter.com/PLnewstoday

"Наша політична сила звертається до СБУ із закликом вивчити всі обставини провокаційної діяльності Савченко. У тому числі у період, що передував її "полону" та "перебування" у російській в’язниці. Вся правда про Савченко має стати відомою для того, щоб наше суспільство отримало щеплення від фсб-шних спецоперацій, які народжують псевдогероїв. Країна повинна знати, чи відповідають дійсності підозри про те, що і полон, і російський суд, і звільнення цієї особи було лише бутафорією за сценарієм ФСБ", - йдеться у заяві партії "Народний фронт".

"Діяльність Савченко виглядає ще огидніше через те, що за неї під час "полону" вболівала вся Україна, домагалися звільнення найвпливовіші політики світу, в обмін було віддано двох російських спецназівців, що прийшли з війною на нашу землю", - наголосили у НФ.

У партії висловили переконання, що професійне розслідування має дати також відповідь на те, яку роль у потраплянні Савченко у Верховну Раду України зіграла спайка Медведчук-Тимошенко, а також - хто саме координував заведення у парламент через "Батьківщину" людини, що публічно працює на інтереси сепаратистів.

"Захищаючи себе на фронті держава не менш ефективно повинна зупиняти підривну діяльність у середині країни. Останні повідомлення про те, що Савченко їздила на передову і закликала бійців покинути позиції, – це державна зрада. Україна переможе тоді, коли швидко і рішуче даватиме відсіч провокаторам, якими б мандатами вони себе не прикривали", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що народний депутат України Антон Геращенко вважає, що справжньою метою поїздки Надії Савченко в окупований Донецьк була демонстрація легкості перетину лінії розмежування на Донбасі.

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