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СБУ накрила нелегальних "паспортистів", які видавали документи на проживання в ЄС

За виготовлення одного "паспорта" зловмисники просили 1100 євро
Організовану злочинну групу, члени якої підробляли паспорти та інші документи, що дають право на безперешкодний перетин державного кордону України або на проживання та перебування у країнах ЄС, викрила СБУ
СБУ накрила нелегальних "паспортистів", які видавали документи на проживання в ЄС Фото: прес-служба СБУ

За виготовлення одного "паспорта" зловмисники просили 1100 євро.

Про це повідомляє СБУ.

Під час обшуків у домоволодіннях учасників злочинної групи в Тернопільській, Львівській, Житомирській та Івано-Франківській областях правоохоронці виявили приладдя, оргтехніку та інші засоби, що використовувались для виготовлення фальшивих документів, а також готові "паспорти" та інші підроблені документи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Триває комплекс невідкладних слідчих дій.

Нагадаємо, що раніше Кіберполіція знешкодила організовану групу "автошахраїв", які розсилали потерпілим СМС з інформацією про начебто "виграш" авто і отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу.

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29 03 2017 23:33
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