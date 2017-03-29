СБУ накрила нелегальних "паспортистів", які видавали документи на проживання в ЄС
За виготовлення одного "паспорта" зловмисники просили 1100 євро.
Про це повідомляє СБУ.
Під час обшуків у домоволодіннях учасників злочинної групи в Тернопільській, Львівській, Житомирській та Івано-Франківській областях правоохоронці виявили приладдя, оргтехніку та інші засоби, що використовувались для виготовлення фальшивих документів, а також готові "паспорти" та інші підроблені документи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Триває комплекс невідкладних слідчих дій.
Нагадаємо, що раніше Кіберполіція знешкодила організовану групу "автошахраїв", які розсилали потерпілим СМС з інформацією про начебто "виграш" авто і отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу.
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