СБУ не заборонятиме кандидату в президенти Франції Ле Пен в'їжджати до України
Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що спецслужба отримала відповідь Міністерства закордонних справ на запит про доцільність введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну.
"Рішення про заборону в'їзду Ле Пен не приймали. За результатами оцінки всієї інформації і думок відомств (СБУ та МЗС) було прийнято колегіальне рішення - наразі не забороняти в'їзд", - сказав Ткачук.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".
У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.
Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: