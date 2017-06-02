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СБУ не заборонятиме кандидату в президенти Франції Ле Пен в'їжджати до України

Французький політик визнає Крим російським
Служба безпеки України вирішила не забороняти в'їзд в Україну кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, незважаючи на її заяви про визнання Криму російським.
СБУ не заборонятиме кандидату в президенти Франції Ле Пен в Марін Ле Пен. Фото: programme-presidentiel.com

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що спецслужба отримала відповідь Міністерства закордонних справ на запит про доцільність введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну.

"Рішення про заборону в'їзду Ле Пен не приймали. За результатами оцінки всієї інформації і думок відомств (СБУ та МЗС) було прийнято колегіальне рішення - наразі не забороняти в'їзд", - сказав Ткачук.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.

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06 02 2017 15:46
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