СБУ не заборонятиме кандидату в президенти Франції Ле Пен в'їжджати до України

Служба безпеки України вирішила не забороняти в'їзд в Україну кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, незважаючи на її заяви про визнання Криму російським.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що спецслужба отримала відповідь Міністерства закордонних справ на запит про доцільність введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну.

"Рішення про заборону в'їзду Ле Пен не приймали. За результатами оцінки всієї інформації і думок відомств (СБУ та МЗС) було прийнято колегіальне рішення - наразі не забороняти в'їзд", - сказав Ткачук.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.