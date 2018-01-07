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СБУ перевіряє погрози вбити дітей-заручників

Анонімний лист із погрозами надійшов у неділю на адресу обох силових відомств
Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією перевіряють погрози здійснити вбивства дітей, які, нібито, перебувають у заручниках.
СБУ перевіряє погрози вбити дітей-заручників Фото: unian.ua

"Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі $350 тисяч доларів США", - зазначили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці, в числі інших, перевіряють версію щодо можливих шахрайських дій, адже надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті "Служби розшуку дітей".

Двоє з цих дітей вже знайдено, факти їх викрадення підтвердження не знайшли, зазначили в СБУ.

Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за ознаками скоєння злочинів, передбачених статтями 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 147 (Захоплення заручників) та 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Раніше, у Сумах жінка, мешканка Луганської області, закрилася в орендованій квартирі з чотирирічним сином своєї подруги, вимагаючи повернути власну трирічну доньку з дитячого будинку. Інакше вона погрожувала відрізати дитині голову.

 
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01 07 2018 16:26
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