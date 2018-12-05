СБУ перевіряє причетність російських військових до передачі зброї Савченко і Рубану
"Юрій Віталійович Луценко є генеральним прокурором України і старшим групи процесуальних керівників в цьому кримінальному провадженні, тому він має право оприлюднити будь-яку інформацію. На даний час слідство СБУ перевіряє дані про причетність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко та Володимиру Рубану", - заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, інформує "112 Україна".
За його прогнозом, справу Савченко буде передано до суду протягом декількох місяців.
"Я переконаний, що справа буде розслідувана, як написано в КПК, в розумні строки. І найближчим часом вона буде передана до суду. Найближчим часом - це протягом декількох місяців", - спрогнозував Грицак.
Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.
Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Як відомо, Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.
Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.
Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.
Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.
"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".
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