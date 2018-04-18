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СБУ перевіряє статтю "Нового времени" на наявність у ній державної таємниці

Пашинський заявив, що стаття в журналі "Новое время" – це "атака на спроби України підвищити обороноздатність армії"
Служба безпеки України перевіряє статтю журналу "Новое время" про зловживання в оборонній сфері на наявність державної таємниці.
СБУ перевіряє статтю "Нового времени" на наявність у ній державної таємниці Фото: ua1.com.ua/

Про це заявив заступник голови СБУ Віталій Маліков під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, пише "Радіо свобода".

"Наразі Служба безпеки України в рамках визначених законодавством повноважень перевіряє інформацію про наявність у публікації відомостей, що становлять державну таємницю. Тому що тут питань дуже багато", – сказав Маліков.

12 квітня головний редактор журналу "Новое время" Віталій Сич заявив про тиск після публікації розслідування, фігурантами якого є народний депутат Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

За словами журналіста, у статті йшлося про те, що, на думку багатьох джерел, вони є головними бенефеціарами схем як при держзамовленні військово-промислового комплекс, так і продажу за кордон продукції ВПК і покупці за кордоном військової техніки.

11 квітня видання "Цензор.нет" опублікувало статтю Пашинського, який заявив про підготовку позову до суду на видання "Новое время". Крім того, він пообіцяв звернутися до відомих українських громадських організацій, які займаються моніторингом діяльності ЗМІ та журналістської етики, з проханням дати оцінку таким діям видання та журналіста Івана Верстюка.

13 квітня народний депутат Сергій Пашинський, коментуючи заяви про погрози, закликав головного редактора видання Віталія Сича звертатися до правоохоронців. Крім того, Пашинський заявив, що стаття в журналі "Новое время" – це "атака на спроби України підвищити обороноздатність армії".

В державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

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18 04 2018 20:24
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