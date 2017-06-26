Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ попередила теракт в будівлі Нацполіції на Херсонщині

Підрив або підпал відділу поліції мав виглядати як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року
Служба безпеки України викрила на стадії підготовки теракт в одній з адміністративних будівель Національної поліції на Херсонщині.
СБУ попередила теракт в будівлі Нацполіції на Херсонщині Фото: з відкритих джерел

Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, повідомляє "Укрінформ".

"СБУ викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов", – сказав Кононенко.

За задумом іноземних спецслужб, підрив або підпал відділу поліції мав виглядати як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.

Кононенко заявив, що Росія у гібридній війні проти України застосовує всі можливості і переходить до використання методів звичайних терористів.

Він зазначив, що за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України разом з бійцями 24-ї механізованої бригади попередила теракт на автошляху, який активно використовується силами антитерористичної операції для переміщення особового складу та військової техніки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.