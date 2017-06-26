СБУ попередила теракт в будівлі Нацполіції на Херсонщині
Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, повідомляє "Укрінформ".
"СБУ викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов", – сказав Кононенко.
За задумом іноземних спецслужб, підрив або підпал відділу поліції мав виглядати як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.
Кононенко заявив, що Росія у гібридній війні проти України застосовує всі можливості і переходить до використання методів звичайних терористів.
Він зазначив, що за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.
Нагадаємо, що Служба безпеки України разом з бійцями 24-ї механізованої бригади попередила теракт на автошляху, який активно використовується силами антитерористичної операції для переміщення особового складу та військової техніки.
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