СБУ у Рівненській облраді шукала "антиукраїнські" документи
Про це повідомили у прес-службі Управління СБУ в Рівненській області.
Згідно з інформацією, правоохоронці вивчають документи, згідно з якими на розгляд облради в 2016 році окремі депутати виносили питання, що порушують Конституцію.
При цьому в повідомленні не вказується, про які питання йдеться, але в цьому контексті зазначається, що глава СБУ Василь Грицак і генпрокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу оголосили про викриття агентурної мережі російських спецслужб, які фінансували дестабілізацію ситуації в Україні.
"Одним з напрямків цієї діяльності є лобіювання штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності губернаторів і керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв'язків з Росією і надання російській мові особливого статусу", - йдеться в повідомленні.
В СБУ заявляють про наміри проінформувати громадськість про результати слідчих дій в Рівненській облраді після їх завершення.
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