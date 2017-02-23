СБУ у Рівненській облраді шукала "антиукраїнські" документи

На розгляд облради в 2016 році окремі депутати виносили питання, що порушують Конституцію

Співробітники СБУ у четвер провели процесуальні дії в Рівненській обласній раді у рамках відкритого Генеральною прокуратурою кримінального провадження.

Про це повідомили у прес-службі Управління СБУ в Рівненській області.

Згідно з інформацією, правоохоронці вивчають документи, згідно з якими на розгляд облради в 2016 році окремі депутати виносили питання, що порушують Конституцію.

При цьому в повідомленні не вказується, про які питання йдеться, але в цьому контексті зазначається, що глава СБУ Василь Грицак і генпрокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу оголосили про викриття агентурної мережі російських спецслужб, які фінансували дестабілізацію ситуації в Україні.

"Одним з напрямків цієї діяльності є лобіювання штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності губернаторів і керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв'язків з Росією і надання російській мові особливого статусу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ заявляють про наміри проінформувати громадськість про результати слідчих дій в Рівненській облраді після їх завершення.