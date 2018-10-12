CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство культури на підставі звернення Служби безпеки доповнило перелік осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, прізвищем італійського актора та режисера Мікеле Плачідо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ внесла до чорного списку італійського актора Мікеле Плачідо
Плачідо неодноразово висловлював підтримку політиці російського президента Володимира Путіна
Фото: з відкритих джерел
Як свідчить припис на сайті Мінкульту список розширено 10 грудня.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Плачідо, який став відомий в середині 80-х після ролі комісара Каттані в серіалі "Спрут", неодноразово висловлював підтримку політиці російського президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, що раніше до списку небезпечних для України осіб увійшлиросійський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.
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10 12 2018 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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