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СБУ внесла до чорного списку італійського актора Мікеле Плачідо

Плачідо неодноразово висловлював підтримку політиці російського президента Володимира Путіна
Міністерство культури на підставі звернення Служби безпеки доповнило перелік осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, прізвищем італійського актора та режисера Мікеле Плачідо.
СБУ внесла до чорного списку італійського актора Мікеле Плачідо Фото: з відкритих джерел

Як свідчить припис на сайті Мінкульту список розширено 10 грудня.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Плачідо, який став відомий в середині 80-х після ролі комісара Каттані в серіалі "Спрут", неодноразово висловлював підтримку політиці російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше до списку небезпечних для України осіб увійшлиросійський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.

 

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10 12 2018 17:58
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