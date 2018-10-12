СБУ внесла до чорного списку італійського актора Мікеле Плачідо

Міністерство культури на підставі звернення Служби безпеки доповнило перелік осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, прізвищем італійського актора та режисера Мікеле Плачідо.

Як свідчить припис на сайті Мінкульту список розширено 10 грудня.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Плачідо, який став відомий в середині 80-х після ролі комісара Каттані в серіалі "Спрут", неодноразово висловлював підтримку політиці російського президента Володимира Путіна.