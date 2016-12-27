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СБУ заборонила в'їзд в Україну російському реперу

Репер виступав в окупованому Криму
Російському реперу грузинського походження Левану Горозії, який носить псевдонім L'One, заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки
СБУ заборонила в СБУ в Миколаївській області. Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата Володимира Парасюка.

"18 листопада 2016 року громадянину Російської Федерації Горозії Левану Эмзаровичу (сценічний псевдонім L'One) винесено постанову про заборону в'їзду в Україну строком на три роки", -написав він у  Facebook.

Причиною заборони став виступи L'One в листопаді 2016 року на території окупованої Росією Криму, який він відвідав у порушення українського законодавства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

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27 12 2016 20:56
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