СБУ затримала підприємця, який привласнив понад 15 млн грн держкоштів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали в Хмельницькому черкаського підприємця, який чотири роки перебував у міжнародному розшуку за привласнення майже 15 мільйонів гривень державних коштів.

У 2011 році будівельна компанія з Черкас уклала договір на демонтаж старих будівельних приміщень і споруд одного з державних підприємств вугільної промисловості. Роботи були виконані в повному обсязі, і підприємці отримали кошти, виділені з держбюджету України, повідомляє сайт спецслужби.

"Однак в 2013 році комерсанти, вступивши в змову з керівництвом державного підприємства, реалізували злочинну аферу з присвоєння державних коштів. Уклавши договір на проведення тих же демонтажних робіт, ділки подали фіктивні документи до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та отримали майже 15 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Організатор злочинної оборудки переховувався від слідства і його оголосили в міжнародний розшук.

19 травня під час проведення спецоперації правоохоронці затримали зловмисника в Хмельницькому. Йому повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що поліція Києва під час спецоперації затримала чоловіка, який викрав підприємця та вимагав у його родичів $100 тис. за його звільнення.