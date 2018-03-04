СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові
"Днями співробітники СБУ затримали двох виконавців підриву польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус", - повідомив голова відомства Василь Грицак, йдеться на сайті спецслужби.
"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб", - повідомив очільник СБУ.
13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.
Глава МЗС України Павло Клімкін засудив вибух, вчинений поблизу Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі.
Міністерство закордонних справ Польщі вважає вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова "черговим антипольським інцидентом" в Україні.
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