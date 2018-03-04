Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові

За інформацією СБУ, акт вандалізму фінансували особи з оточення екс-президента Віктора Януковича під кураторством російських спецслужб
СБУ затримала двох виконавців підриву польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові.
СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові Меморіал Орлят. Фото: wikipedia.org

"Днями співробітники СБУ затримали двох виконавців підриву польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус", - повідомив голова відомства Василь Грицак, йдеться на сайті спецслужби.

"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб", - повідомив очільник СБУ.

13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив вибух, вчинений поблизу Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі.

Міністерство закордонних справ Польщі вважає вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова "черговим антипольським інцидентом" в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2018 20:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.