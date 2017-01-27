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СБУ зняла заборону на в'їзд меру польського Перемишля

У ситуацію нібито особисто втрутився Петро Порошенко
Служба безпеки України скасувала п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну для мера Перемишля Роберта Хоми.
СБУ зняла заборону на в Фото:zaxid.net

Скасування заборони стало можливим завдяки особистому втручанню Президента України Петра Порошенка, - повідомляє ZAXID.NET з посиланням на високопоставлене джерело в центральному апараті СБУ. 

У прес-центрі СБУ виданню не змогли оперативно підтвердити або спростувати інформацію щодо скасування постанови про заборону в'їзду до України Роберта Хоми. 

Раніше iPress.ua повідомляв, що голова СБУ Василь Грицак вважає, що заборона на в’їзд до України меру польського Перемишля матиме позитивні наслідки для нього.

Нагадаємо, що 17 січня Хому не впустили на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. СБУ заборонила йому в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

Відтак, посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

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27 01 2017 12:57
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