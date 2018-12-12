Сенцов написав листа правозахисникам

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов написав листа російським правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам.

Текст листа публікує Hromadske:

"Тетяно і Миколо, вітаю! Дякую, що працюєте моїми поштово-посилочними голубами! Не знаю, чим закінчиться ваш джихад проти колонії щодо посилки, удачі вам в будь-якому випадку. Мені тут зсередини цю систему не змінити, на що ти не посилайся — тюремники дуже консервативний народ — назвемо це таким словом. Щодо грошей не варто поки турбуватися — ті 15 тисяч як лежали на рахунку так і лежать — в магазині місцевому я був два місяці тому, тепер харчуюся, здебільшого, "завтра" і "наступного тижня". Тому у відсутності передачі ця сумна пустобазарная історія триває! Смішно і сумно водночас, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прориваєшся і на баланді! Але це все дрібниці, які вирішаться рано чи пізно. Головне, що головне робиться: п’єса поставилася, за тиждень "мотор" і кіно, роман вже на 2/3 завершено, дитячі оповідання вже перевидають в третій раз, а після Нового року я перешлю на волю ще один збірник — чому йому тут припадати пилом? Ну, і в Страсбурзі мене теж, сподіваюся, почують".