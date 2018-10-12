Сенцова переводять з медчастини

Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу стверджує, що в українського режисера Олега Сенцова немає серйозних проблем зі здоров'ям, і його переведуть з медчастини.

"За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників стан здоров'я засудженого Сенцова О.Г. оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається", - йдеться в повідомленні ФСВП, інформує "Інтерфакс".

Відзначається, що у зв'язку з цим Сенцова переведуть в загін.

"Відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, його переведуть з медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання. При цьому контроль за станом його здоров'я продовжуватимуть згідно з вказівками лікарів-фахівців цивільної охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні ФСВП.

Додамо, що у незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова виявлені органічні зміни серця, печінки і нирок через тривале голодування.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.