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Сепаратистську акцію на Рівненщині фінансував Азаров

10 травня було здійснено спробу блокування Рівненської облдержадміністрації під гаслами боротьби з бурштиновою мафією
Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров профінансував організацію протестних акцій у Рівненській області, до яких залучали студентів ПТУ.
Сепаратистську акцію на Рівненщині фінансував Азаров Микола Азаров Фото: kmu.gov.ua

"Нами задокументовано, що "комітет порятунку України", який очолює екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, через кур'єра передав організаторам акції $4 тис. За участь у цій акції студенти отримали по 200 грн на особу", - заявив голова СБУ Василь Грицак в ході брифінгу, інформує Еспресо.TV.

Так, 10 травня було здійснено спробу блокування Рівненської облдержадміністрації під гаслами боротьби з бурштиновою мафією. За словами Грицака, СБУ заздалегідь знала про акцію та вчасно попередила її. 

Крім того, було затримано одного місцевого жителя та двох організаторів - із Києва та Львова. Організатори провокації підтврдили, що акцію планував "комітет порятунку України" та лідер радикальної громадської організації "Наждак" Микола Дульський.

Нагадаємо, жителю Києва повідомлено про підозру у закінченому замаху на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійсненому 10 травня в Рівному.

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