Серед основних клієнтів українського стартапу виявився Google

Компанії Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau та інші стали клієнтами українського IT-стартапу Attendify, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей тощо.

"Сьогодні про український стартап Attendify, який в минулому році отримав $ 1 млн інвестицій для розробки мобільної платформи, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей та інших заходів. Круто, адже серед основних клієнтів Attendify такі компанії як Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau і інші", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Володимир Гройсман запевняв, що в цьому році уряд посилить роботу з підтримки українських стартапів та збільшення кількості інвестицій для їх реалізації.