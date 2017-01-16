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Серед основних клієнтів українського стартапу виявився Google

В минулому році стартап отримав $ 1 млн інвестицій
Компанії Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau та інші стали клієнтами українського IT-стартапу Attendify, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей тощо.
Серед основних клієнтів українського стартапу виявився Google Фото: photoholic24.com

"Сьогодні про український стартап Attendify, який в минулому році отримав $ 1 млн інвестицій для розробки мобільної платформи, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей та інших заходів. Круто, адже серед основних клієнтів Attendify такі компанії як Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau і інші", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Володимир Гройсман запевняв, що в цьому році уряд посилить роботу з підтримки українських стартапів та збільшення кількості інвестицій для їх реалізації.

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16 01 2017 10:42
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