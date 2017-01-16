НОВИНИКомпанії Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau та інші стали клієнтами українського IT-стартапу Attendify, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей тощо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Серед основних клієнтів українського стартапу виявився Google
В минулому році стартап отримав $ 1 млн інвестицій
Фото: photoholic24.com
"Сьогодні про український стартап Attendify, який в минулому році отримав $ 1 млн інвестицій для розробки мобільної платформи, що дозволяє створювати брендовані соціальні програми для конференцій, виставок, зустрічей та інших заходів. Круто, адже серед основних клієнтів Attendify такі компанії як Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau і інші", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Володимир Гройсман запевняв, що в цьому році уряд посилить роботу з підтримки українських стартапів та збільшення кількості інвестицій для їх реалізації.
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