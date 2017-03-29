Сестра загиблого в Іл-76 Іллі Гайдука повернула Порошенку орден брата

Сестра десантника Іллі Гайдука, який загинув у збитому бойовиками літаку Іл-76, повернула Президенту орден брата, оскільки Порошенко підтримав винного в трагедії генерала.

"Петро Олексійович, у відповідь на Вашу відкриту підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність" третього ступеню, що був даний Вами моєму брату посмертно", - написала Іляна Гайдук у Facebook.

Вона нагадала голові держави, що провину Віктора Назарова, який навіть не є бойовим генералом, довели Генеральна прокуратура і суд.

"Через короткий час після катастрофи Іл-76 Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького третього ступеня "За мужність", як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих, чи за знищення військового майна?", – запитує Гайдук.

Також вона дорікнула Порошенку, що він проігнорував звернення батьків у відкритому листі щодо відсторонення генерала від військової служби на час проведення судового розслідування, а також прохання родин загиблих про зустріч.

На захист Назарова, окрім Президента, виступив і міністр оборони Степан Полторак. Він написав у Facebook, що загибелі на війні - звичне діло, і не завжди винними в них є командири.

"Прийняття рішення на бій завжди є ризикованим і, на жаль, бувають випадки, коли наслідком виконання задачі є втрати. Не завжди все залежить від командира, і в ході бою втрачаються людські життя", - заявив міністр.

Він сказав, що цим рішенням суд створив небезпечний прецедент, який погано відіб'ється на бойовому дусі і впевненості військових.

Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.

На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.

Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Врешті-решт, генерала Назарова визнали винним у катастрофі Іл-76 та засудили до семи років позбавлення волі.