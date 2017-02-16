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Шахтар обіграв Сельту в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар впевнено обіграв Сельту
Донецький Шахтар переміг іспанську Сельту в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шахтар обіграв Сельту в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Фото: ЕРА

Гол новачка команди Густаво Бланко Лещука на 26-й хвилині дозволив українському клубу святкувати успіх.

Гравці Сельти тепер зобов'язані забивати у матчі в Харкові. Шахтар для проходу далі влаштує навіть нічия. Повторна гра відбудеться у Харкові 23 лютого. Початок матчу о 22:05 за київським часом.

Сельта — Шахтар 0:1

Гол: Бланко-Лещук, 26

Сельта: Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Ернандес, Васс, Радоя (Хосабед, 74) — Аспас, Гвідетті (Россі, 84), Бонгонда (Сісто, 58)

Шахтар: Пятов — Срна, Ордець, Ракицький, Ізмаїл – Марлос (Азеведо, 90+3), Малишев, Фред, Тайсон (Бернард, 84) – Дентіньо (Коваленко, 46) — Бланко-Лещук

Попередження: Радоя, Васс, Аспас – Ордець, Тайсон, Срна, Малишев, Ракицький.

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що Харків прийме матчі Ліги Європи за участю донецького "Шахтаря", а також ряд інших міжнародних поєдинків.

 

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16 02 2017 22:30
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