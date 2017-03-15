Ще два російських банки визнали документи "Л/ДНР"
"Все вірно, можна звертатися з "паспортом ДНР" для обслуговування", - повідомили співробітники контакт-центрів відповідних банків, інформує УП з посиланням на "Українські новини".
Прийом псевдодокументів ОРДЛО підтвердив і співробітник російського "Юнікредит Банку".
"Так, у такому випадку ви будете вважатися іноземцем. Якщо документ іноземною мовою, то необхідний буде його переклад та довідка про право проживання в РФ", - сказав працівник контакт-центру банку.
Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.
Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".
Відзначимо, що російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
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