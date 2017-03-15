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Ще два російських банки визнали документи "Л/ДНР"

Прийом псевдодокументів ОРДЛО підтвердив і співробітник російського "Юнікредит Банку"
Два російських банки – ВТБ і "Юнікредит" - почали обслуговувати власників псевдопаспортів, виданих в ОРДЛО.
Ще два російських банки визнали документи "Л/ДНР" Фото: aif.ua

"Все вірно, можна звертатися з "паспортом ДНР" для обслуговування", - повідомили співробітники контакт-центрів відповідних банків, інформує УП з посиланням на "Українські новини".

Прийом псевдодокументів ОРДЛО підтвердив і співробітник російського "Юнікредит Банку".

"Так, у такому випадку ви будете вважатися іноземцем. Якщо документ іноземною мовою, то необхідний буде його переклад та довідка про право проживання в РФ", - сказав працівник контакт-центру банку.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

Відзначимо, що російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

 

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15 03 2017 15:30
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