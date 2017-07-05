Ще двох російських журналістів не пустили в Україну
"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.
Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.
"При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.
Раніше українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва висвітлювати пісенний конкурс "Євробачення-2017".
Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, яка мала брати участь у "Євробаченні" від Росії, оскільки вона відвідувала анексований Крим.
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