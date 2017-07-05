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Ще двох російських журналістів не пустили в Україну

Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону
У неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.
Ще двох російських журналістів не пустили в Україну Фото: uapress.info

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.

"При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.

Раніше українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва висвітлювати пісенний конкурс "Євробачення-2017".

Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, яка мала брати участь у "Євробаченні" від Росії, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

 

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07 05 2017 11:18
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