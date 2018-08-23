Ще одного підозрюваного у нападі на радницю міськголови Херсона Гандзюк взяли під варту
Засідання відбувалося у закритому режимі, повідомила завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ Херсонської міськради Інна Зелена, інформує Громадське.
Четверо з п’яти підозрюваних у нападі Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.
Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.
Згодом стало відомо про затримання підозрюваного у нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.
За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
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