Четверо підозрюваних зізналися в нападі на Гандзюк, – Нацполіція

За словами речника Нацполіції, причетність підозрюваних до нападу підтверджується доказами та свідченнями, які отримало слідство

Четверо з п'яти підозрюваних у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

Про це розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Наразі слідчі та оперативно-розшукові дії тривають з метою збору всіх доказів, встановлення ролі кожного з підозрюваних у скоєнні цього злочину, а також встановлення замовлення і, власне, мети, з якою цей злочин був скоєний. Четверо підозрюваних вже зізналися у скоєнні злочину, їхня причетність до нападу, за версією слідства, підтверджується як зібраними речовими доказами, так і наданими свідченнями", – цитує Тракала "Укрінформ".

Він також додав, що четверо затриманих заявили, що отримували пропозицію скоїти напад на Гандзюк за гроші, пише "Громадське". На питання про те, чи потрібно проводити в поліції службове розслідування через затримання й арешт Миколи Новікова, який виявився невинуватим у цій справі, Тракало сказав:

"На момент затримання Новікова в поліції були підстави для того, щоб затримати даного громадянина і провести перевірку".

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.

Згодом стало відомо про затримання підозрюваного у нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.

За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.