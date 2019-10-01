Ще один нардеп подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

"Перший крок на шляху до перемоги зроблено"

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти.

"Перший крок на шляху до перемоги зроблено. Документи для реєстрації кандидатом у президенти подані в повному обсязі", - написав Купрій у Facebook.

Впродовж п'яти днів ЦВК має ухвалити рішення про його реєстрацію, а потім він відкриє виборчий фонд та зареєструє представників в окружних виборчих комісіях, зазначив нардеп.

Він додав, що за його спиною немає олігархів і він впевнений, що зможе перемогти завдяки народній підтримці, тому попросив всіх бажаючих приєднатися до його виборчої кампанії на громадських засадах.

Також Купрій наголосив, що буде вдячний за будь-яку фінансову підтримку.

Нардеп був обраний до Верховної Ради на виборах 2014 року по 29-му округу в Дніпропетровській області. Висувався від партії "Блок Петра Порошенко".

У березні 2015 року Купрій заявив про вихід з фракції БПП, пояснивши це незгодою з політикою президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Зокрема, зареєстрували лідера Соціал-демократичної партії Сергія Капліна, лідера "Суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка, лідера "Самопомочі" Андрія Садового та самовисуванця Віталія Скоцика.