Ще один нардеп подав документи для реєстрації кандидатом у президенти
"Перший крок на шляху до перемоги зроблено. Документи для реєстрації кандидатом у президенти подані в повному обсязі", - написав Купрій у Facebook.
Впродовж п'яти днів ЦВК має ухвалити рішення про його реєстрацію, а потім він відкриє виборчий фонд та зареєструє представників в окружних виборчих комісіях, зазначив нардеп.
Він додав, що за його спиною немає олігархів і він впевнений, що зможе перемогти завдяки народній підтримці, тому попросив всіх бажаючих приєднатися до його виборчої кампанії на громадських засадах.
Також Купрій наголосив, що буде вдячний за будь-яку фінансову підтримку.
Нардеп був обраний до Верховної Ради на виборах 2014 року по 29-му округу в Дніпропетровській області. Висувався від партії "Блок Петра Порошенко".
У березні 2015 року Купрій заявив про вихід з фракції БПП, пояснивши це незгодою з політикою президента Петра Порошенка.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Зокрема, зареєстрували лідера Соціал-демократичної партії Сергія Капліна, лідера "Суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка, лідера "Самопомочі" Андрія Садового та самовисуванця Віталія Скоцика.
Додамо, що Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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