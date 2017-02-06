Схеми: російський нафтогазовий бізнес в Україні перейшов людині Медведчука
Це відео "Схеми" публікували раніше, але зараз журналісти видання "Нефтерынок" допомогли ідентифікувати того, хто прилетів тоді з Медведчуком із Москви. Одним з цих людей виявився Нісан Моісеєв – той самий офіційний покупець російських активів в Україні.
Схоже, Медведчук і Моісеєв добре знайомі, адже не тільки прилетіли в одному літаку, але й обмінялись на прощання дружнім поцілунком, що зафіксували "Схеми" на відео.
Ця зустріч збіглася у часі з "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв.
Нагадаємо, Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня призупинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках, після чого оптові ціни на скраплений газ зросли.
Як відомо, за підсумками лютого компанія "Глуско Україна", яка є ексклюзивним постачальником зрідженого газу "Роснєфті" в Україні, стала найбільшим імпортером.
Нагадаємо, що наприкінці березня 2017 року Європейський суд у Люксембурзі визнав санкції ЄС проти російської держкомпанії "Роснефть"обґрунтованими.
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