Схеми: російський нафтогазовий бізнес в Україні перейшов людині Медведчука

Одним з цих людей виявився Нісан Моісеєв – той самий офіційний покупець російських активів в Україні

Проте, журналісти програми зафіксували, як 14 листопада 2016 року із аеропорту "Внуково" (Москва) до аеропорту "Київ" прилетів приватний літак "Фалькон 900". Із літака вийшов Віктор Медведчук у компанії декількох чоловіків.

Це відео "Схеми" публікували раніше, але зараз журналісти видання "Нефтерынок" допомогли ідентифікувати того, хто прилетів тоді з Медведчуком із Москви. Одним з цих людей виявився Нісан Моісеєв – той самий офіційний покупець російських активів в Україні.

Схоже, Медведчук і Моісеєв добре знайомі, адже не тільки прилетіли в одному літаку, але й обмінялись на прощання дружнім поцілунком, що зафіксували "Схеми" на відео.

Ця зустріч збіглася у часі з "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв.

Нагадаємо, Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня призупинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках, після чого оптові ціни на скраплений газ зросли.

Як відомо, за підсумками лютого компанія "Глуско Україна", яка є ексклюзивним постачальником зрідженого газу "Роснєфті" в Україні, стала найбільшим імпортером.