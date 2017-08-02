Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Шість бійців АТО поранено на Донбасі за добу

Противник масово застосовував важке озброєння - міномети і гарматиу
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.
Шість бійців АТО поранено на Донбасі за добу Фото:i.lb.ua

На Луганському напрямку вчора обстановка дещо загострилася. У Кримському та під Попасною противник масово застосовував важке озброєння - міномети і гармати, - повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, інформує Еспресо.TV.

Окрім цього, противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Новотошківському.

Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема дев'ять - з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку вчора обстановка значно погіршилася практично по всьому фронту. На Світлодарській дузі у другій половині дня противник почав мінометні обстріли. Через кілька годин до них долучилася ворожа артилерія. Вогонь не вщухав до пізнього вечора.

В районі Горлівки вчора також було "гаряче". Противник порушив режим тиші у Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому.

При цьому бойовики застосовували, зокрема, міномети та бронетехніку.

У Кам’янці, Опитному, Пісках вчора також було неспокійно.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 42 ворожих обстріли, зокрема половина - з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку найгарячіше вчора було в Гнутовому. У другій половині дня бойовики обстрілювали одночасно кілька опорних пунктів сил АТО, причому вогонь вівся з різних напрямків. По позиціях українських військ було випущено близько 100 мін і снарядів.

Також ворожі мінометні обстріли відбулися у Мар’їнці, Новотроїцькому та Чермалику.

Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 28 ворожих обстрілів, зокрема шість - з важкого озброєння.

Нагадаємо, учора надвечір незаконні збройні формування обстріляли контрольний пост "Мар’їнка".

Напередодні бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил,в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 13:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat