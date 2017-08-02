Шість бійців АТО поранено на Донбасі за добу
На Луганському напрямку вчора обстановка дещо загострилася. У Кримському та під Попасною противник масово застосовував важке озброєння - міномети і гармати, - повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, інформує Еспресо.TV.
Окрім цього, противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Новотошківському.
Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема дев'ять - з важкого озброєння.
На Донецькому напрямку вчора обстановка значно погіршилася практично по всьому фронту. На Світлодарській дузі у другій половині дня противник почав мінометні обстріли. Через кілька годин до них долучилася ворожа артилерія. Вогонь не вщухав до пізнього вечора.
В районі Горлівки вчора також було "гаряче". Противник порушив режим тиші у Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому.
При цьому бойовики застосовували, зокрема, міномети та бронетехніку.
У Кам’янці, Опитному, Пісках вчора також було неспокійно.
Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 42 ворожих обстріли, зокрема половина - з важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку найгарячіше вчора було в Гнутовому. У другій половині дня бойовики обстрілювали одночасно кілька опорних пунктів сил АТО, причому вогонь вівся з різних напрямків. По позиціях українських військ було випущено близько 100 мін і снарядів.
Також ворожі мінометні обстріли відбулися у Мар’їнці, Новотроїцькому та Чермалику.
Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 28 ворожих обстрілів, зокрема шість - з важкого озброєння.
Нагадаємо, учора надвечір незаконні збройні формування обстріляли контрольний пост "Мар’їнка".
Напередодні бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил,в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.
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