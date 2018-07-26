У Британії школярів виводили на прогулянки у спеку, із солідарності з біженцями, - ЗМІ

У британській католицькій школі дітей виводили на прогулянки під палючим сонцем, щоб вони перейнялися співчуттям до біженців.

Тільки одна бабуся учня обурилася таким вихованням. Багато батьків залишилися згодні зі школою, та й у викладачів є виправдання, повідомляє "Mail Online". У Великобританії кілька тижнів триває спека, якої давно не пам'ятають місцеві жителі. Метеослужби просять людей не виходити з будинків без особливої потреби і користуватися засобами захисту від сонця.



Фото: dailymail.co.uk

Про дивний виховний процес дізналися з запису бабусі одного з учнів у Facebook (пост вже видалений). Внучка розповіла їй, що їх навмисне змусили гуляти на вулиці в найжаркіший день в році.

"Отже, моя внучка сьогодні повернулася зі школи, і розповіла, що їм потрібно було п'ять разів обійти поле, щоб вони знали, як почувають себе біженці. Вся школа повинна була зробити це, а молодші ходили по дитячому майданчику. Я думаю, що це жахливо, робити так в найжаркіший день в році".

Пост зібрав понад 300 коментарів, перш, ніж був видалений. Причому мало хто з батьків обурився. Багато із них підтримали ініціативу.

Батьки одного з учнів підтвердили журналістам, що діти дійсно гуляли по спеці, але їм роздали капелюхи і воду. За їхніми словами, вихованців не питали, чи хочуть вони брати участь в цій акції.

"Одна з моїх доньок сказала, що кожен раз, коли вони робили коло, вони повинні були зупинитися і вимовити молитву. І це відбувалося не в тіні. Вона сказала, що їй це "дуже не сподобалося".

Британське видання зв'язалося із керівництвом школи. Але там їх запевнили, що діти приєдналися до акції добровільно, і педагоги були "вражені кількістю дітей, які вийшли на вулицю".

"Хоча день був спекотним, діти насолоджувалися прогулянкою в тіні. У них було багато води і капелюхів", - розповіла директор школи.

Інші батьки в соцмережах підтримали керівництво навчального закладу.

Це була прогулянка, щоб підтримати біженців, які здійснюють більш тривалі походи в спекотну погоду через небезпечні місця, оскільки їх будинки перетворилися на поле битви.

Батьки писали, що "це чудово", і прогулянка допоможе "по-справжньому зрозуміти дітям, через що доводиться проходити біженцям". Також звучала думка, що діти змогли усвідомити, "як їм пощастило, що у них є водопровід і вода, яку вони можуть пити".

Пізніше з'ясувалося, що прогулянка під сонцем проходила в рамках програми "Поділися подорожжю", яку запустив Папа Римський Франциск. Вона створена для підтримки людей, які змушені тікати від війни, злиднів, переслідувань ,або стихійних лих.

Всього учасники акції повинні пройти 24 900 миль (40072 кілометри), що дорівнює довжині кола Землі по екватору. Учні школи Святого Георгія долучилися до цієї мети наскільки змогли і педагоги дуже задоволені.

"У дітей і персоналу був чудовий ранок, і ми пишаємося нашим внеском в кампанію Папи Франциска", - додали у школі.

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