Шотландія може перебрати на себе членство Великобританії в Європейському Союзі
Осінь 2018 р. може бути "часом для здорового глузду", щоб провести другий референдум з питання про незалежність та членства Шотландії в ЄС, заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, - повідомляє The Guardian.
У ретельно сформульованій відповіді для BBC Стерджен зазначила, що згодна з провідними націоналістами, у тому числі зі своїм попередником Алексом Салмондом, які вважають, що осінь 2018 р. була б ідеальним часом для голосування. Виважено відповідаючи на питання, Стерджен зазначила, що коли Велика Британія вийде з ЄС, для Шотландії було б непогано мати можливість зробити свій вибір.
Відповідь Стерджен підтверджує, що її стратегія буде полягати в проведенні референдуму, щоб зміцнити свої вимоги про те, що Шотландії має бути дозволено залишатися членом ЄС. Є припущення, що Шотландія може спробувати перебрати на себе членство Великої Британії в Європейському Союзі.
Радники Стерджен кажуть, що вона готова виступити з промовою і підтвердити, що вона прийме законопроект у шотландському парламенті, що дає можливість провести референдум.
Разом з тим, прихильники Стерджен повинні будуть просити Вестмінстер надати юридичну силу референдуму у відповідності з Актом про Шотландію, що спровокує подальшу битву з урядом Великої Британії щодо строків голосування і питання, яке виноситиметься.
Зазначимо, Британія не буде юридично зобов'язана платити 60 млрд євро до бюджету Євросоюзу, якщо не буде досягнута домовленість щодо умов Brexit.
Нагадаємо, у січні палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
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