Британія може вийти з ЄС без сплати €60 млрд, - ЗМІ

Раніше британська палата лордів ухвалила поправку до проекту закону про запуск процедури виходу Великої Британії зі складу ЄС

Британія не буде юридично зобов'язана платити 60 млрд євро до бюджету Євросоюзу, якщо не буде досягнута домовленість щодо умов Brexit.

"Цифри в так званих "рахунках за розлучення" значною мірою спекулятивні, і кожен елемент розрахунків може бути об'єктом різних інтерпретацій", - повідомляють аналітики Палати лордів, інформує The Independent.

Якщо переговори, які розпочнуться із запуском процедури Brexit, не завершаться угодою, то Британія має право нічого не платити в бюджет ЄС.

Раніше британська Палата лордів ухвалила поправку до проекту закону про запуск процедури виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у січні палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.