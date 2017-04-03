Британія може вийти з ЄС без сплати €60 млрд, - ЗМІ
"Цифри в так званих "рахунках за розлучення" значною мірою спекулятивні, і кожен елемент розрахунків може бути об'єктом різних інтерпретацій", - повідомляють аналітики Палати лордів, інформує The Independent.
Якщо переговори, які розпочнуться із запуском процедури Brexit, не завершаться угодою, то Британія має право нічого не платити в бюджет ЄС.
Раніше британська Палата лордів ухвалила поправку до проекту закону про запуск процедури виходу Великої Британії зі складу ЄС.
Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.
Нагадаємо, у січні палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.
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