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Швеція підтвердила факт диверсії на Північних потоках

В прокуратурі країни повідомили, що проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох знайдених об’єктах.
Швеція підтвердила факт диверсії на Північних потоках Фото: neurope.eu
Вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream, були результатом диверсії, заявили слідчі у Швеції.
 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.

"Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені", – йдеться у заяві прокуратури Швеції.

Ці знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії, наголошується у заяві.

В атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували кремль.

Як повідомлялося, наприкінці вересня внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування диверсії триває.

Компанія SpaceKnow, що займається моніторингом супутникових даних, виявила два великі кораблі, які пройшли із вимкненими датчиками поблизу місць витоку газу на трубопроводі "Північний потік-2" у Балтійському морі за кілька днів до вибухів.

Наприкінці вересня морське управління Швеції (SMA) попередило про два витоки на газопроводі Nord Stream 1, що належить росії, у водах Швеції та Данії, днем раніше витік стався на сусідньому проєкті Nord Stream 2.

президент рф владімір путін звинуватив Сполучені Штати в організації диверсії на газопроводах.

 
 
 
 
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18 11 2022 14:55
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