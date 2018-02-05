Сім мільйонів людей щороку помирають через забруднене повітря, – ВООЗ
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, передає "Радіо Свобода". За оцінками ВООЗ, дев’ять з десяти людей у всьому світі дихають забрудненим повітрям.
"Неприйнятно, що понад три мільярди людей, більшість з яких – жінки та діти, – все ще дихають смертельним димом кожен день, використовуючи забруднюючі печі та паливо у своїх будинках. Якщо ми не вдамося до термінових заходів, ми ніколи не наблизимося до досягнення сталого розвитку", – заявив генеральний директор організації Тедрос Гебрейєзус.
У ВООЗ зазначають, що понад 90% смертей, пов'язаних із забрудненням повітря, припадає на країни з низьким і середнім рівнем життя, головним чином в Азії та Африці.
Нагадаємо, що Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства