Сім мільйонів людей щороку помирають через забруднене повітря, – ВООЗ

У ВООЗ зазначають, що понад 90% смертей, пов'язаних із забрудненням повітря, припадає на країни з низьким і середнім рівнем життя

Сім мільйонів людей щороку помирають через забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, передає "Радіо Свобода". За оцінками ВООЗ, дев’ять з десяти людей у всьому світі дихають забрудненим повітрям.

"Неприйнятно, що понад три мільярди людей, більшість з яких – жінки та діти, – все ще дихають смертельним димом кожен день, використовуючи забруднюючі печі та паливо у своїх будинках. Якщо ми не вдамося до термінових заходів, ми ніколи не наблизимося до досягнення сталого розвитку", – заявив генеральний директор організації Тедрос Гебрейєзус.

У ВООЗ зазначають, що понад 90% смертей, пов'язаних із забрудненням повітря, припадає на країни з низьким і середнім рівнем життя, головним чином в Азії та Африці.

Нагадаємо, що Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.