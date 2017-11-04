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Склад суддів у справі Януковича повністю співпав із тим, який ЗМІ назвали ще минулого тижня

Перерозподіл суддів відбувався автоматично
В Оболонському суді визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
Склад суддів у справі Януковича повністю співпав із тим, який ЗМІ назвали ще минулого тижня Фото: adm.te.court.gov.ua

Як пише "Українська правда", він збігається з тим складом, що фігурував у ЗМІ ще минулого тижня.

Згідно з даними сайту Оболонського суду, матеріали сюди надійшли 10 квітня. Головою суду буде Владислав Дев'ятко, який і є суддею-доповідачем. Двоє інших учасників колегії - судді Дмитро Камбулов і Максим Тітов.

Перше засідання суду призначено на 4 травня.

Цікаво, що 7 квітня "Українські новини" з посиланням на джерело стверджували, що саме цей склад суду розглядатиме справу Януковича.

При цьому в самому суді 7 квітня заявляли, що матеріали справи до суду ще не надійшли. Таким чином, автоматичний перерозподіл справ, який обирає суддів, відбутися не міг.

На запитання "Української правди" про це у прес-службі суду заявили, що справа надійшла до суду в понеділок, а автоматичний перерозподіл відбувся ввечері понеділка.

"Справа надійшла вчора наприкінці дня, передано наручно від Апеляційного суду міста Києва. Одразу після реєстрації відбувся авторозподіл. Шляхом авторозподілу справи було призначено склад суду. У перерозподілі брали участь всі судді Оболонського суду Києва, які не перебували на лікарняному", - повідомили УП у прес-службі.

На запитання, як в суді можуть пояснити той дивний збіг, що раніше ЗМІ називали той самий склад суду, у прес-службі зазначили:

"Не можу пояснити. У п'ятницю у суді  відбувалося оголошення вироку у справі "Торнадо". Всі наші коментарі були у цій справі. Коли хтось запитував про справу Януковича, я просила всіх набрати в понеділок, бо на той час у суді не було справи Януковича", - сказала прес-секретар суду.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

 
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