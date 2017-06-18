Слідчі допитали чоловіка, який стріляв у Осмаєва, – Шевченко

За словами Шевченка, раніше нападник здійснив низку інших злочинів

Слідчі допитали чоловіка, який стріляв у Адама Осмаєва.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив представник МВС України Артем Шевченко.

"Його життю (нападника на Осмаєва і Окуеву, – ред.) нічого не загрожує, він може співпрацювати зі слідством і давати свідчення", – сказав Шевченко.

За словами Шевченка, раніше нападник здійснив низку інших злочинів, зокрема і на території України.

"Є цілий ряд інших злочинів, зокрема слідство їх бачить, і зараз йдуть активні дії з міжнародними партнерами для того, щоб мати можливість про це говорити більш або менш публічно і переконливо", – зазначив представник МВС.

За його словами, російський слід у справі нападу очевидний. При цьому Шевченко нагадав, що для власної "легенди" підозрюваний використовував персональні дані померлої людини.

Нагадаємо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама, тоді Аміна вистрелила у відповідь. Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

3 червня чоловікові, який намагався вбити добровольців АТО Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву, було оголошено про підозру.