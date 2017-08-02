Слідчі назвали пріоритетну версію вбивства Павла Шеремета

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Слідство розглядає пріоритетною версію, пов'язану з професійною діяльністю Шеремета як на території України так і за її межами", – сказав він.

"Заслуговують на увагу, ті журналістські розслідування, які не були завершені. Також розглядається версія професійна діяльність журналіста за межами України. Публікації журналіста та випуски його програм мали критичний характер до чинної влади як в Республіці Білорусь так і в Російській Федерації", – заявив Вакуленко.

"Критичні виступи та озвучення позиції щодо експансії Російської Федерації в Чечні, Грузії та Україні також розглядаються як версія професійної діяльності журналіста за межами України", – додав він.

Також, за словами заступника глави Нацполіції, розглядається версія "дестабілізація ситуації в державі, що зумовлено зухвалістю і демонстративністю способу вбивства журналіста".

"Неодноразово озвучувались версії "помилка в об'єкті" та "конфліктні ситуації в особистому житті". За час розслідування вони опрацьовані і не є пріоритетними", – розповів Вакуленко.

"Слідчі провели аналітичний огляд близько 280 публікацій, тем, ефірів та коментарів до них. Опрацьовано рукописні журналістські напрацювання Шеремета, починаючи з 2007 року", – повідомив він.

Вакуленко також нагадав, що слідство вилучило близько 150 терабайт інформації з камер спостереження. Слідство продовжує їх вивчення.

Причиною смерті журналіста Павла Шеремета став травматичний шок і значна крововтрата.

"За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті Шеремета є травматичний шок і значна крововтрата. Смерть настала буквально за десятки хвилин після самого вибуху", - повідомив Вакуленко.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.